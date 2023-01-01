WinkАудиокнигиЧерепахи Тэсмана. Джек Лондон
Черепахи Тэсмана. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика296 мин12+
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Сюжет
Двенадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя знаменитую книгу рассказов «Черепахи Тэсмана». Эта книга, написанная рукой зрелого мастера, стала последним произведением, вышедшим при его жизни. Для рассказов, входящих в �сборник характерны острый, захватывающий сюжет, парадоксальные, неожиданные развязки и в тоже время лиричность, осмысление прожитой жизни – все то, за что миллионы читателей во всем мире любят произведения писателя.
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