Чердак. Только физика, только хардкор!. Дмитрий Побединский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О физике несерьeзно и доступно. Аудиокнига, где легко объясняется необъяснимое понятным языком, что заставляет влюбиться в физику. Знаете ли вы, что такое время? А как придумали теорию струн? Какой химический элемент – самый большой в мире? А вот Дмитрий Побединский, физик, популярный видеоблогер и постоянный автор «Чердака», знает – и может рассказать! Существуют ли параллельные вселенные? Можно ли создать настоящий световой меч? Что почувствует искусственный интеллект при первом поцелуе? Как устроена черная дыра? На эти и другие вопросы, которые любого из нас способны поставить в тупик, отвечает Дмитрий – легко и доступно для каждого из нас. "Чердак: наука, технологии, будущее" – научно-образовательный проект крупнейшего российского информационного агентства ТАСС. Для 100 000 своих читателей они каждый день пишут о науке – российской и не только,– а также рассказывают об интересных научно-популярных лекциях, выставках, книгах и кино, показывают опыты и отвечают на научные (и не очень) вопросы об окружающей действительности. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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