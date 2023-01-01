Чемпион, догони свою #любовь. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алексей Истомин «подрабатывал» тем, что похищал с автомобилей фары и зеркала и продавал их в автосервисы. Однажды его чуть не задержал спортсмен, чемпион по бегу, но, к удивлению и спортсмена, и его тренера, парень смог от них убежать. Тренер приложил максимум усилий, разыскал Лешу и предложил е�му профессионально заняться спортом, в частности бегом. Судьба Леши изменилась в один день, и отныне ему предстоит пойти по новому, честному пути. Плюс ко всему Алексей влюбился в свою одноклассницу Варю. Его ждут нелегкие испытания, ссоры и с любимой девушкой, и с тренером. Станет ли Леша чемпионом – и в спорте, и в любви?



Чемпион, догони свою #любовь слушать на видеосервисе Wink.