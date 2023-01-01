Чем мы занимались, пока вы учили нас жить. Иван Бевз
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Чем мы занимались, пока вы учили нас жить. Иван Бевз

Чем мы занимались, пока вы учили нас жить. Иван Бевз (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Современная проза18+

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Сюжет

Старшеклассники превращают обычную московскую школу в отдельное государство со своими законами и валютой – сотками. Помните игру в картонные кружочки, популярную в нулевые? Невзрачный десятиклассник Рыжий выбивается в чемпионы и создает внутри школы мафиозную структуру. На волне успеха он не замечает соперницу – одиннадцатиклассницу Динару. Она под видом активизма на благо учащихся создает свою партию, а вскоре становится полноценным диктатором. Столкновение двух лидеров неизбежно. Кто победит? И что ждет героев во взрослой жизни? Роман Ивана Бевза «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» овласти и её искушениях. 5 причин купить книгу «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить»: • Иван Бевз – новое имя в плеяде популярных «тридцатилетних» писателей (Ася Володина, Вера Богданова, Екатерина Манойло, Иван Шипнигов и другие); • Острый, дерзкий роман о той юности, которая вовсе не похожа на «школьные годы чудесные» ипрочий романтический флёр; • История о подростках, которые стали королями успеха сейчас, а не «когда вырастешь». Власть как этап взросления; • Вспоминаем нулевые! Сотки (кэпсы), клипы MTV, CD-плееры, постеры… и многообещающий воздух свободы; • Конфликт «отцов и детей» на постсоветском пространстве: кчему он привёл?

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