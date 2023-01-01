«Челюсть дракона». Рассказы о войне. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов 1899–1951) – выдающийся русский советский писатель: прозаик и публицист, драматург и поэт. В годы Великой Отечественной войны в звании капитана служил военкором газеты «Красная звезда». Был непосредственным свидетелем многих событий из числа тех, что нашли отражение в его военных рассказах. Сборник составили пять таких произведений: «Броня», «Офицер и солдат», «Иван Великий», «Челюсть дракона», «Штурм лабиринта». Их действие относится к разным периодам войны, но эти истории объединяет общий сквозной мотив: мужество, стойкость и сила духа защитников нашего Отечества противопоставляются бездушию и машинной жестокости армад нацистской Германии. И русский солдат побеждает человекообразного монстра – нередко ценою собственной жизни…



«Челюсть дракона» слушать на видеосервисе Wink.