Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию. Дэниел Пинк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Человеку свойственно продавать» представляет собой философское переосмысление привычного отношения к продажам через рассмотрение этого понятия в максимально развернутом контексте. По мнению Дэниела Пинка, несмотря на то, что технологии интернет-шопинга не оставили камня на камне от профессии коммивояжера и представляют реальную угрозу для работы продавцов-консультантов розничных магазинов, глобальная картина остается неизменной: ежедневно более 15 млн человек по всему миру зарабатывают на жизнь, убеждая других совершить тот или иной шаг с целью обмена «того, что есть у них на то, что есть у вас». Прослушав аудиокнигу Дэниела Пинка «Человеку свойственно продавать», вы научитесь эффективно побуждать окружающих к действию, а также узнаете, почему желание и способность продавать (в самом широком смысле слова) – неотъемлемое свойство человеческой натуры.



Человеку свойственно продавать слушать на видеосервисе Wink.