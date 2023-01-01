Человекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальная система «чтения» людей разработана российским психологом и проверена в реальных условиях. В книге вы найдете 6 типов характера человека и рекомендации по взаимодействию с каждым из типов. Овладев этой системой, вы сможете понимать окружающих с первого взгляда!



Человекология слушать на видеосервисе Wink.