Человекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова
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Человекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова

Человекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология566 мин16+

Сюжет

Уникальная система «чтения» людей разработана российским психологом и проверена в реальных условиях. В книге вы найдете 6 типов характера человека и рекомендации по взаимодействию с каждым из типов. Овладев этой системой, вы сможете понимать окружающих с первого взгляда!

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