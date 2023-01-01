WinkАудиокнигиЧеловекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова
Человекология. Как понимать людей с первого взгляда. Наталья Титова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология566 мин16+
Сюжет
Уникальная система «чтения» людей разработана российским психологом и проверена в реальных условиях. В книге вы найдете 6 типов характера человека и рекомендации по взаимодействию с каждым из типов. Овладев этой системой, вы сможете понимать окружающих с первого взгляда!
Человекология слушать на видеосервисе Wink.