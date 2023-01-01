Человек в картинках / The illustrated man. Рэй Брэдбери (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. «Человек в картинках» – второй сборник рассказов Рэя Брэдбери, опубликованный в 1951 году. В сборник вошли рассказы, написанные автором в 1946–1951 годах. В книг�е собраны лучшие образцы философской фантастики, надолго ставшие визитной карточкой писателя."



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