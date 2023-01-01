Человек со шрамом. 7 рассказов в аудиоспектаклях. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию семь радиоспектаклей по рассказам Джека Лондона в исполнении популярных актeров театра и кино. Содержание 1.Страшные Соломоновы острова 2.Убить человека 3.Приют на день 4.Человек со шрамом 5.Он сотворил их 6.Люди Сороковой мили 7.«Безнравственная» женщина Действующие лица и исполнители: Владимир Еремин – Рассказчик Юрий Васильев – Капитан Хансен Харивел Месснер Джим Джордж Беттлз отец Рубо Нед Виктор Раков – Капитан Малу Браун Врач Кент Кид Петр Иващенко – Берти Люк Чарли Эл Лон Елена Ласкавая – Мисс Сетлиф Тесс Мэри Дарья Одинокина – Лоретта Алексей Рымов – Помощник капитана Дворецкий Скраф Продюсер – Сергей Григорян Переводчик – Ирина Григорян Режиссер, сценарист – Алексей Рымов Композитор – Сергей Григорян Звукорежиссер – Владимир Левашов Запись произведена в 2013г.



Человек со шрамом слушать на видеосервисе Wink.