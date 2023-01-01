Человек огня. Эмилио Сальгари (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приключенческий роман Человек огня является наряду с «Черным корсаром» одной из самых выдающихся работ Эмилио Сальгари – знаменитого итальянского писателя. Ежеминутная динамика развития событий не оставляет времени даже подумать о том, чтобы дочитать книгу в другой раз. Захватывающие события разворачиваются в эпоху активного покорения Нового Света. Португальский корабль потерпел крушение у берегов неисследованных территорий Бразилии. В живых остаются лишь два члена экипажа, которым предстоит пройти непроходимые джунгли, выжить среди бесконечного числа диких и опасных животных, дикарей-людоедов, проявить большую смелость и беспримерную отвагу. А самые яркие приключения ожидают героев в племени Тупинамба, в котором Альваро и станет Человеком Огня.



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