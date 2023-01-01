WinkАудиокнигиЧеловек-невидимка. Герберт Уэллс
Человек-невидимка. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика377 мин12+
Сюжет
Один из самых известных и популярных романов английского писателя Герберта Уэллса. Динамичная по сюжету фантастическая история о молодом ученом, сумевшим претворить в жизнь давнюю мечту человека – стать невидимым. Получив такую способность, он попадает в жуткие и захватывающие ситуации, но чем закончится «курс» выживания человека-невидимки?
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