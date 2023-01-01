Человек мыслящий. 8 столпов процветания. Джеймс Аллен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых цитируемых в мире книг по саморазвитию, которая стоит в одном ряду с произведениями Дейла Карнеги и Наполеона Хилла! Джеймс Аллен написал книгу, в которой впервые нашел ту самую идею – мысли лежат в основе всех изменений в жизни. Прошло более 100 лет, но кажется, что книга написана нашим современником, она по-прежнему остается актуальной, а советы, данные в ней, цитируются во многих бестселлерах по саморазвитию и работе с мыслями. Из этой аудиокниги вы узнаете, как достичь личного и профессионального успеха через управление собственным мышлением, как научиться использовать силу мысли, чтобы изменить отношение к жизни, поведение.



Человек мыслящий слушать на видеосервисе Wink.