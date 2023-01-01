Человек, который смеется. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Англия. Конец XVII – начало XVIII вв. Законный сын сэра Кленчарли, обладатель всех титулов, был похищен по приказу короля в малолетнем возрасте. Лицо его изуродовали, и на нем навсегда застыла гримаса смеха. Мальчик вырос и стал странствующим комедиантом: людей развлекала его внешность. Но преступление раскрыли, и юноша должен вернуться в свой круг… Исполнители: От автора и Гуинплен – Аксенов Всеволод Дея – Арди Надежда Урс – Ханов Александр Шериф – Савельев Владимир Хардкванон и Баркильфедро – Субботин Николай



Человек, который смеется слушать на видеосервисе Wink.