Человек, который смеется. Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" предлагает вашему вниманию роман «Человек, который смеется». Этот роман принадлежит к числу наиболее известных произведений Гюго. Развитие событий, драматичное и динамичное, неожиданные перемены в судьбах героев, то сулящие счастье, то, повергающие в отчаяние, увлекают вас в мир необыкновенных приключений. А авторские отступления, содержащие рассуждения исторического, философского и общекультурного характера, позволяют вам лучше узнать о жизни людей того времени. Романтические описания природы и лирические переживания героев соседствуют с резкими сатирическими выпадами в адрес аристократии, обличением монархического строя и несправедливости общества. Этот роман – своего рода «поэма в прозе», и не зря его причисляют к шедеврам великого писателя – Виктора Гюго.



Человек, который смеется слушать на видеосервисе Wink.