Человек, который смеется (сокращенный пересказ). Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек, который смеется" – один из наиболее известных романов великого французского писателя Виктора Гюго. Главный герой романа – Гуинплен – в детстве был похищен бандитами-компрачикосами, которые до неузнаваемости обезобразили его лицо, вырезав на нем жуткую гримасу. Как ни странно, такое изуверство не смогло искалечить душу мальчика, и он вырос умным, добрым, благородным и честным человеком. Этот редкостный набор прекраснейших человеческих качеств резко контрастирует с окружающей Гуинплена действительностью. Перипетии его судьбы поразительны, на его долю выпадает огромное количество испытаний, но он оказывается сильнее их, и проходит путь от ярмарочного актера до члена парламента. "



Человек, который смеется (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.