Человек, который смеется (сокращенный пересказ). Виктор Мари Гюго
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Человек, который смеется (сокращенный пересказ). Виктор Мари Гюго

Человек, который смеется (сокращенный пересказ). Виктор Мари Гюго (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература540 мин12+

Сюжет

Человек, который смеется" – один из наиболее известных романов великого французского писателя Виктора Гюго. Главный герой романа – Гуинплен – в детстве был похищен бандитами-компрачикосами, которые до неузнаваемости обезобразили его лицо, вырезав на нем жуткую гримасу. Как ни странно, такое изуверство не смогло искалечить душу мальчика, и он вырос умным, добрым, благородным и честным человеком. Этот редкостный набор прекраснейших человеческих качеств резко контрастирует с окружающей Гуинплена действительностью. Перипетии его судьбы поразительны, на его долю выпадает огромное количество испытаний, но он оказывается сильнее их, и проходит путь от ярмарочного актера до члена парламента. "

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