Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том 2. Часть 2. Константин Ушинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую часть второго тома работы в аудио формате знаменитого русского педагога, основоположника научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского – «Человек как предмет воспитания». "Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но та�кже к животным и растениям, а равно и к историческим обществам, племенам и народам, т. е. к организмам всякого рода, и воспитывать в обширнейшем смысле слова значит способствовать развитию какого-нибудь организма посредством свойственной ему пищи, материальной или духовной." Ушинский Константин Дмитриевич, «Человек как предмет воспитания» ©



Человек как предмет воспитания слушать на видеосервисе Wink.