WinkАудиокнигиЧеловек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том 2. Часть 2. Константин Ушинский
Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том 2. Часть 2. Константин Ушинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература519 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет вторую часть второго тома работы в аудио формате знаменитого русского педагога, основоположника научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского – «Человек как предмет воспитания». "Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но та�кже к животным и растениям, а равно и к историческим обществам, племенам и народам, т. е. к организмам всякого рода, и воспитывать в обширнейшем смысле слова значит способствовать развитию какого-нибудь организма посредством свойственной ему пищи, материальной или духовной." Ушинский Константин Дмитриевич, «Человек как предмет воспитания» ©
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