Человек из преисподней. Джунгли. Денис Шабалов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Расстояние не всегда измеряется в километрах. Иногда это горизонты – триста пятьдесят, ни больше ни меньше. Иногда – дни и недели. Иногда – нескончаемая вереница колец тюбинга. А иногда – жизни твоих боевых товарищей. Братьев. Но – дорогу осилит идущий. Тридцать первая обойма начинает свой путь. С чем встретятся они? Какие трудности придется преодолеть? И все ли смогут выстоять, встретившись с ними?.. Какие загадки раскрыть? Получится ли ответить на самые главные вопросы, которые вот уже которое поколение терзают людей Дома?.. О Гамельнском Крысолове и Конструкторе, о морфах и Программаторе, о Тайных Тропах и мерзких созданиях Стока… И самый главный вопрос – как люди оказались здесь, в этих мрачных бетонных джунглях? Можно ли выбраться отсюда? Что там, на нулевом горизонте? Будет ли ответ в конце тоннеля?.. Ответы на вопросы получит тот, кто сможет вырвать их из цепких лап Преисподней. Дорогу осилит идущий. Но осилит ли?..



Человек из преисподней слушать на видеосервисе Wink.