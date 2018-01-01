Человек для особых поручений. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Человек для особых поручений» – первую в серии «Хольмградские истории». Из начала двадцать первого века – в конец века девятнадцатого. Да полно, а только ли отсюда туда? С каких это пор Новгород стал Хольмградом, да еще и столицей? А магия? Разве в нашем просвещенном девятнадцатом веке она была в ходу? Вопросы, вопросы… И интерес Особой канцелярии на закуску… ©



Человек для особых поручений слушать на видеосервисе Wink.