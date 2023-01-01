Человек боя. Василий Головачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Удел свидетелей тайных операций – смерть. Единственный шанс выжить – атаковать самому. Тем более когда опыт, силы, мастерство и поддержка друзей на твоей стороне. Бывший полковник ФСБ Егор Кругов – не просто свидетель, а один из участников уничтожения секретной лаборатории по производству п�сихотропного оружия, поэтому охота на него разворачивается по всем правилам. Однако с Человеком Боя, Витязем, владеющим воинским искусством и укрепленным верой в добро, справиться не так-то легко. Его полем боя с воинством Сатаны становится Россия.



Человек боя слушать на видеосервисе Wink.