Человек – амфибия. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «АРДИС» предлагает вашему вниманию роман известного советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева «Человек-амфибия» (1927). Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приeмного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше… Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи о странном существе, наводящем ужас на всех рыбаков, o «морском дьяволе»…



Человек – амфибия слушать на видеосервисе Wink.