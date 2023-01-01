Человек – амфибия. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что произойдет, если человек получит возможность жить и на суше, и под водой? Принесет ли это ему счастье, или обречет на мучения? Перед Ихтиандром, человеком-амфибией, стоит жестокая необходимость выбирать: покой и свобода в океане или любовь, сопряженная со множеством опасностей на земле. Фильм, снятый в 60-е годы по мотивам этого романа с Владимиром Кореневым в роли Ихтиандра и Анастасией Вертинской в роли его возлюбленной Гуттиэре, стал одним из самых кассовых за всю историю российского кинематографа.



Человек – амфибия слушать на видеосервисе Wink.