Человеческие сети. Как социальное положение влияет на наши возможности, взгляды и поведение. Мэтью О. Джексон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О том, как функционируют современные человеческие сети и что надо делать, чтобы добиться в них успеха. Человеческое общество – сложная система со своей иерархией, которая на самом деле выстроена куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Наши взаимоотношения друг с другом напоминают огромную разветвленную сеть, которая подчинена своим законам и функционирует согласно со своей логикой. Социальные сети, такие, как Facebook или Telegram, – лишь новый виток в долгой и увлекательной истории эволюционного развития человеческих сетей. Причем сети, существовавшие еще до изобретения компьютеров, функционировали практически по тем же самым правилам, разве что скорость передачи информации сильно проигрывала современной. На примере колоссального количества материалов, от средневековых хроник до новейших исследований, Мэтью Джексон показывает, как функционируют современные человеческие сети и что надо делать, чтобы добиться в них успеха.



Человеческие сети слушать на видеосервисе Wink.