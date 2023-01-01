Чехов. Мысли на каждый день. Антон Чехов (книга, 2024) слушать онлайн

Цитаты известнейшего русского классика на все случаи жизни! Книга «Чехов. Мысли на каждый день» составлена из фрагментов писем, дневников, записных книжек Антона Павловича. Эти цитаты способны поднять настроение, превратить хмурый день в праздничный, вдохновить на новые свершения, помочь повер�ить в себя, по-новому взглянуть на привычный мир и, конечно, лучше узнать и понять самого Чехова, чьи мудрость и остроумие удивляют до сих пор. «Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл…» – говорил о нем Максим Горький.



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