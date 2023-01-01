Чехов. Книга 4. История Белой Бороды. Каин,Гоблин
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Чехов. Книга 4. История Белой Бороды. Каин,Гоблин

Чехов. Книга 4. История Белой Бороды. Каин,Гоблин (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези514 мин12+

Сюжет

Четвертая книга из серии «Сказки Адвоката Чехова» от Гоблина и Каина«Павел Чехов. Адвокат, некромант и просто хороший человек. На страже ваших интересов до гроба… и после. Смерть клиента – не препятствие защите его интересов! Консультации, решение рабочих споров. Обеспечу вызов в суд любого свидетеля. Даже если этот свидетель умер. Защищаю даже простолюдинов. Если есть вопросы или проблемы с законом звоните. Мой офис находится в проклятом доме, который охраняет привидение».

Чехов слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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