Чек-лист: Система предотвращения ошибок. Атул Гаванде (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Современный мир становится все сложнее, а информации в нем – все больше. В повседневной работе это приводит к тому, что каждый сотрудник должен держать под контролем множество задач. Но человеческая память несовершенна, поэтому даже профессионалы высочайшего класса, перегруженные работой, допускают ошибки, которые оборачиваются катастрофическими проблемами. Автор предлагает решить проблему забывчивости с помощью доступного и очень действенного способа – составления чек-листов, т. е. контрольных списков необходимых действий, с которым должна в процессе работы сверяться вся команда. Область применения чек-листов практически не ограничена: с их помощью американские клиники улучшили статистику выздоровлений пациентов в больницах, строительные компании смогли повысить качество вводимых в эксплуатацию объектов, а летчики – снизить количество аварий. Чек-листы также становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов компаний по всему миру. Автор объясняет, как правильно составлять и использовать чек-листы в разных областях деятельности, чтобы быстро и эффективно справляться со сложными задачами.



Чек-лист: Система предотвращения ошибок слушать на видеосервисе Wink.