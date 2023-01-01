Чего хочет ваш малыш?. Трейси Хогг,Мелинда Блау (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можно ли с первых дней жизни младенца научиться понимать его «язык» и начать полноценно общаться с ним? Как разобраться в характере новорожденного, чтобы ухаживать за ним с учетом его личных особенностей и темперамента? Есть ли простые и надежные способы решения таких типичных проблем младенческого возраста, как «беспричинный» плач или нежелание спать по ночам? Об этом и многом другом рассказывает Трейси Хогг, специалист по уходу за новорожденными. Ее многолетний опыт и рекомендации помогли очень многим семьям, в том числе и звездным, справиться с трудностями первого года родительства и вырастить счастливых и здоровых малышей. Все советы Трейси предельно практичны и доступны каждому, а предлагаемые ею приемы исключительно действенны – возможно, потому, что ее подход основан на уважительном отношении к новорожденным детям, пусть маленьким, но личностям.



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