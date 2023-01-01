Чайка. Аудиоспектакль. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Антон Павлович Чехов – выдающийся русский писатель, прозаик и драматург. Его произведения давно обрели всемирную известность. Пьеса «Чайка», одно из самых громких его творений, многократно поставлена на сцене как у нас, так и за рубежом и стала одним из символов русского театра. Недаром чайка изображена на эмблеме МХТ им. А. П. Чехова. Пьеса также неизменно входит в школьную программу по литературе. Представляем слушателям аудиоспектакль «Чайка», созданный на основе этого произведения. Действие происходит в провинции, в усадьбе крупного чиновника. Здесь собрались творческие люди: одни из них успешны, другие живут мечтами об успехе. Но ни те, ни другие не счастливы в полной мере. На фоне всяческих коллизий их взаимоотношений и кажущихся незначительными диалогов разворачивается подлинная драма юной девушки, чья судьба загублена роковой страстью, и влюблeнного в неe молодого литератора. Слушайте аудиопостановку знаменитой пьесы!



Чайка слушать на видеосервисе Wink.