Часодеи. Часовой ключ. Наталья Щерба (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часовой ключ» – первая книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи». Василиса – обычная земная девочка, живущая с бабушкой, – неожиданно узнает, что ее отец – влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. Попав в страну часодеев, фей и лютов, Василиса оказывается в центре опасной игры. Даже друзья не могут понять, кто же она сама? Неумеха, ничего не знающая о своем происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы заполучить трон? Или могущественная часовщица, которая умеет управлять временем и может спасти Землю и Эфлару от грядущего столкновения? Книги Натальи Щербы удостоены множества литературных наград, переведены на украинский, польский и чешский языки.© Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



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