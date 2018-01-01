Часодеи. Часовое сердце. Наталья Щерба (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часовое сердце» – вторая книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи». Главной героиней серии является юная волшебница Василиса Огнева, попавшая в особый мир, где все умеют управлять временем. В этой книге двенадцать ключников оказываются на Земле, в мире Василисы, и их цель – любой ценой спасти Осталу и Эфлару от столкновения. Увеличить Временной Разрыв можно только с помощью таинственного Алого Цветка и единодушно загаданного желания ключников. Однако вражда между хранителями Ключей разгорается с новой силой. Великий Дух Астрагор – заклятый враг часовщиков – неожиданно соглашается помочь им, но у него есть свой, особый интерес. Ведь никто, кроме него, не знает, что Алый Цветок хранит много тайн, лишь одна из которых – страшное проклятие ЧерноКлюча, хранителем которого является Василиса… Книги Натальи Щербы удостоены множества литературных наград, переведены на украинский, польский и чешский языки.© Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



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