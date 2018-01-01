Часодеи. Часовое имя. Наталья Щерба (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часовая башня» – четвертая книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи» о юной волшебнице Василисе Огневой, умеющей управлять временем. Ключники вернули Время в Расколотый Замок, но ещe не раскрыли тайны древних, призрачных стен. Спасаясь от гнева Астрагора, Василиса отправляется учиться часодейству к Чeрной Королеве. Юная волшебница встретится с самыми загадочными механическими существами Эфлары, побывает на фабрике «Золотой Механизм», примет участие в часовых гонках и наконец-то узнает, что за дар скрывают еe красные крылья, – а потом ей предстоит самое страшное в жизни испытание! © Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



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