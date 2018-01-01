Часодеи. Часовая башня. Наталья Щерба (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часовая башня» – третья книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи» о юной волшебнице Василисе Огневой, умеющей управлять временем. Все ключники должны попасть во Временной Разрыв и найти Расколотый Замок. Василиса готова сделать все, чтобы доказать умение управлять временем. Но Елена Мортинова обязательно встанет на ее пути. Сможет ли девочка противостоять влиятельной подруге отца? А ведь еще Василисе нужно успеть спасти фею Диану, поступить в часовую школу и… найти ключ к сердцу самого близкого человека. Книги Натальи Щербы удостоены множества литературных наград, переведены на украинский, польский и чешский языки. Читает: Юлия Яблонская © Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



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