Часодеи. Часограмма. Наталья Щерба (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Часодеи. Часограмма» – пятая книга знаменитой серии молодежного фэнтези «Часодеи». Главной героиней серии является юная волшебница Василиса Огнева, попавшая в особый мир, где все умеют управлять временем. Часодейный мир волнуется: Астрагор, враг эфларских часовщиков, вернулся и жаждет мстить. Нортон Огнев бросил ему вызов, Василиса хочет помочь отцу. Вместе с друзьями она пытается разгадать тайну ржавого обломка, найденного в Расколотом Замке, учится новым часодейным премудростям и открывает для себя неизведанные тайны управления Временем. Ключников ждут опасные и захватывающие приключения, первые потери, жeсткая борьба и встреча с настоящим злом. Василисе предстоит сделать трудный выбор, разгадать самую важную тайну в еe жизни. Справится ли она с невероятной ответственностью, вдруг обрушившейся на еe юные плечи? Книги Натальи Щербы удостоены множества литературных наград, переведены на украинский, польский и чешский языки.© Н. Щерба, текст, 2018 © ООО «РОСМЭН», 2018 Запись произведена Продюсерским центром «Вимбо» ©



Часодеи слушать на видеосервисе Wink.