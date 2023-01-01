Чаша веселья. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Создатели знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телeнок» Илья Ильф и Евгений Петров – еще и авторы рассказов и фельетонов, сатирических заметок и гротескных зарисовок, веселых анекдотов и юморесок. Умение наблюдать, подмечать характерные детали и остро формулировать свои мысли позволило прославленным юмористам пародировать все, что попадало в их поле зрения, видеть комические черты в каждом предмете или явлении. А неистощимая фантазия и шутливо-юмористический взгляд на вещи превратил сюжеты, темы и ситуации из повседневной жизни в настоящие шедевры.



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