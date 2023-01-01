Чаромир. Наталья Косухина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь скучна, в любви не везет, а когда возвращаешься с работы, тебя ожидает лишь пустая квартира? Впору поверить, что ты неудачница и нет в мире места чуду. И поэтому каждый раз Софья сбегает от действительности в вымышленный мир романов. Но что, если однажды мир книг станет реальным? В жизни появится волшебство, начнутся путешествия по книжным мирам. А там не за горами встреча с мистером Дарси, горячим оборотнем, и вот ты уже стала крестной Золушки. Как обуздать свой дар, если по пятам следуют ловцы? Кто они? Что им надо? Как победить этих охотников? Придется провести настоящее расследование, чтобы спасти возлюбленного! А любимые книги всегда подскажут верную дорогу.



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