Чародол. Чародольский град. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Наталья Щерба «Чародол. Чародольский град» – третья книга новой фэнтези-саги от автора «Часодеев». Приключения карпатской ведьмы Каве Лизард близятся к финалу: загадки будут разгаданы, интриги разрешены! Каве намерена открыть секрет Златограда – столицы Чародольского княжества, таинственно исчезнувшей много лет назад. Возможно, ей поможет в этом волшебный Золотой Ключ, который неожиданно оказывается у нее в руках. Только и сам Ключ – это еще одна головоломка, да к тому же на него идет охота… Придется запастись отвагой и мудростью, чтобы обрести свободу и спасти от гибели магический мир. В заключительной части «Чародола» Каве сразится в турнире магов, столкнется с предательством, вступит в схватку со старым врагом и обретет новую подругу. И совершит, наконец, свой главный выбор – выбор сердца.



Чародол слушать на видеосервисе Wink.