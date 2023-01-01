Чародол. Чародольский браслет. Наталья Щерба
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Чародол. Чародольский браслет. Наталья Щерба

Чародол. Чародольский браслет. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика669 мин16+

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О книге

Непросто быть ведьмой в карпатских краях. А если при этом у тебя доброе сердце и обостренное чувство справедливости – то все, пиши пропало! Но судьбу не выбирают, и обыкновенной современной девушке Татьяне придется попытать счастья в древнем колдовском деле, найти свою настоящую любовь, разгадать самую страшную тайну в мире и при этом остаться в живых! «Чародол» в отличие от предыдущей серии – совсем не детская история о дружбе и предательстве, о любви и ненависти, увеличенных через призму волшебного мира.

Чародол слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
669 мин / 11:09

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