Чародейка на всю голову. Надежда Мамаева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Чародейка на всю голову» – роман Надежды Мамаевой, входит в цикл «Договориться с Хель», жанр любовное фэнтези, магические академии, попаданцы, юмористическое фэнтези. Сумела обхитрить саму Смерть, а твоя душа вместо того, чтобы уйти за грань, сбежала в другой мир и угодила в иное тело. Думаешь, что получила второй шанс на жизнь? Костлявая явно так не считает: она жаждет тебя убить, чтобы свести в своей задушевной отчетности дебет с кредитом. И это – лишь начало крупных неприятностей. Очнулась – добро пожаловать на допрос, где узнаешь, что за твоей головой ведет охоту Темный Властелин. А уж когда начнут выбивать свидетельские показания, о которых ты и понятия не имеешь, то поймешь – самое время бежать. Ерунда, что при этом ты окажешься скованной одной цепью с заклятым врагом той, чье тело заняла. Тут главное – определиться: кто из вас двоих больше попал? Ты или ренегат, по воле судьбы теперь связанный со светлой чародейкой, у которой ну очень черное чувство юмора.



Чародейка на всю голову слушать на видеосервисе Wink.