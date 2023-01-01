Carroll, Lewis. Through the Looking-Glass / Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига на английском языке. Продолжение чудесных приключений Алисы в Стране Чудес – по ту сторону зеркала в шахматном королевстве. После встречи с доброй Белой королевой Алиса отправляется в длительное путешествие по стране шахмат длиною в восемь клеток с целью добраться до замка злой �Красной Королевы. По дороге ее ждет много интересных, забавных, а порой и опасных встреч.



Carroll, Lewis слушать на видеосервисе Wink.