Carroll, Lewis. Alice`s Adventures in Wonderland / Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что будет, если пойти за спешащим Белым Кроликом в жилете? Можно ли оказаться не в своем уме, а в чужом? А встречали ли вы улыбку без кота? И почему нельзя убить время за чаепитием с Мартовским Зайцем? Удивительные ответы на удивительные вопросы можно найти только в Стране чудес, нырнув за отважной Алисой в кроличью нору, пережив множество захватывающих приключений и разгадав по пути тысячу головоломок.



Carroll, Lewis слушать на видеосервисе Wink.