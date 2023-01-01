Carroll, Lewis. Alice`s Adventures in Wonderland / Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Сказки, Иностранные языки204 мин0+
Сюжет
Что будет, если пойти за спешащим Белым Кроликом в жилете? Можно ли оказаться не в своем уме, а в чужом? А встречали ли вы улыбку без кота? И почему нельзя убить время за чаепитием с Мартовским Зайцем? Удивительные ответы на удивительные вопросы можно найти только в Стране чудес, нырнув за отважной Алисой в кроличью нору, пережив множество захватывающих приключений и разгадав по пути тысячу головоломок.
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