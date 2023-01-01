Carroll, Lewis. Alice in Wonderland / Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы изучаете английский язык или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность познакомиться с приключениями девочки, попавшей в кроличью нору, на языке оригинала, а затем проверить свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст не адаптирован, что должно быть особенно интересно для людей, владеющих английским на высоком уровне. Английская версия начитана носительницей языка, многократной победительницей конкурсов художественного чтения – Лизой Рей Кэмбелл (Новая Зеландия).



Carroll, Lewis слушать на видеосервисе Wink.