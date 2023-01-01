WinkАудиокнигиБыстрее империй. Сергей Фомичёв
Быстрее империй. Сергей Фомичёв (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика, Приключения761 мин16+
Сюжет
Не подумайте, что это история очередного попаданца. Книгу можно назвать вестерном и хронооперой, робинзонадой и историческим романом – на её страницах достаточно путешествий во времени, стычек с туземцами, разбойниками, прочих классических приключений на суше и на море. Вторая книга цикла «�Тихоокеанская сага». Продолжение книги «Сибирский фронтир». Действие нового романа происходит в основном на северо-западном побережье Америки.
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