Былое и думы. Александр Герцен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из фундаментальных работ великого русского и советского философа Александра Ивановича Герцена. Александр Иванович Герцен – отец русского либерализма, прозаик, публицист. Создатель и бессменный редактор знаменитого эмигрантского журнала «Колокол». «Былое и думы» – признанный шедевр мемуарной литературы, охватывающий период от восстания декабристов и московских студенческих кружков 30-х гг. до кануна Парижской Коммуны – стирает грани между мемуарным и беллетристическим повествованием.



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