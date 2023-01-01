Бусы из камушков. Сергей Лысков (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Сборник рассказов «Бусы из камушков», это добрые и светлые истории, и каждая со своим характером. Как в жизни, нет правильных форм, но есть шероховатости, царапины, сколы и потертости, разве мы не такие? Загляните во внутрь, туда где спрятано самое ценное. Присмотритесь. Время на всем оставляет отпечаток, и это нормально. Вот так и в этой книге, на первый взгляд непохожие истории собраны в бусы. Но такие ли они разные?



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