Бусидо. Ямамото Цунэтомо,Юдзан Дайдодзи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига будет интересна всем, кто интересуется военной историей, стратегией и тактикой военного искусства. Первые самураи появились в Японии еще в VII в. Шло время, cформировались устои морального кодекса самурая, позже превратившегося в свод заповедей «Путь воина» («Бусидо»). Века сменялис�ь тысячелетиями, но и по сей день моральный кодекс самураев не утратил своей актуальности. В этой аудиокниге собраны наиболее авторитетные трактаты и руководства, посвященные бусидо. «Будосeсинсю» Юдзана Дайдодзи, «Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо и «Книга пяти колец» Миямото Мусаси непременно станут духовными спутниками каждого, кто ищет ответы на главные вопросы в своей жизни.



Бусидо слушать на видеосервисе Wink.