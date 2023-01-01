Буря и Натиск. Фридрих Шиллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Не искусство подражает жизни, но жизнь искусству". Парадокс! Но снова и снова мы убеждаемся в его правдивости. Пруст и Камю, Кафка и Фрейд – прочитали мы этих гениев современности и оказались в сточной канаве унылой повседневности. Поскорее бы нежданная гроза созданий неведомого еще пророка смыла с нас мутные потеки. Так же, как «Буря и натиск» Гете и Шиллера развеяли некогда в прах пыльное средневековье, и мир предстал вновь юным, сияющим, зовущим к жизни и любви. Переворачивая сегодня пожелтевшие страницы, мы чудом возвращаемся к свету и дерзанию.



Буря и Натиск слушать на видеосервисе Wink.