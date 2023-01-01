Бунт удобной жены. Как построить отношения, в которых вас ценят. Патрисия Эванс (книга, 2020) слушать онлайн

Друзья и родные считают его замечательным. Но когда вы наедине, он критикует любую вашу инициативу, самые безобидные реплики выводят его из себя, а вспылив, он быстро отходит и напрочь забывает об инциденте. Или вам только кажется? Книга Патрисии Эванс посвящена самой распространенной форме психологического насилия – вербальной агрессии. Она основана на интервью с 40 женщинами, жертвами вербального абьюза, которые годами терпели критику, обесценивание, пренебрежение и манипуляции. Эта культовая книга расскажет, как понять, что ваши отношения с партнером токсичны, как научиться правильно реагировать на вербальную агрессию и в каком случае единственный выход – паковать чемоданы. Основываясь на анализе сотни реальных случаев, Патрисия Эванс предлагает стратегии, сценарии диалогов и конкретный план действий, которые помогут разрушить круговорот агрессии и справиться с ее последствиями. Книга также выходит под названием "Не бьет, просто обижает. Как распознать абьюзера, остановить вербальную агрессию и выбраться из токсичных отношений.



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