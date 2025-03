Бумажный лебедь. Лейла Аттар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психологи утверждают, что формирование привычки занимает 21 день. Они лгут. 21 день она не ощущала НИ-ЧЕ-ГО. Пусть и оказалась в новом, невыносимом положении. Но на 22-й день она отдала бы все на свете, чтобы забыться. И привыкнуть к этому было невозможно. Потому что на 22-й день она поняла, что ее единственное спасение – смерть одного из двух мужчин, которых она больше всего на свете любит. Незнакомец похищает Скай Седжвик – дочь состоятельного бизнесмена. Скай думает, что ее похитили ради выкупа, но незнакомец оказывается равнодушен к деньгам. Он обращается с ней довольно грубо, но никогда не переходит черту. Подслушав его телефонный разговор, Скай начинает подозревать, что его мотивы связаны с местью ее отцу. И у нее всего один шанс убедить похитителя сохранить ей жизнь. Сможет ли она им воспользоваться? К тому же их отношения с каждым днем становятся все более запутанными и чувственными. «Бумажный лебедь» моментально стал бестселлером и занял верхние строчки в рейтингах The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal. Лейла Аттар пишет истории о любви – психологичные, многогранные, с неожиданными сюжетными поворотами. Это ее главное хобби. Порой Лейла пропадает в пучине интернета, откуда, впрочем, ее всегда можно выманить шоколадкой. «Сильная, захватывающая дух история». Aestas Book Blog «Если есть где-то полка книг для совершенных выходных – то „Бумажный Лебедь“ определенно оттуда». Евгения Смурыгина, The City



