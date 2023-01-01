Бульдог. Экзамен на зрелость. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Взвалив на свои плечи заботу о необъятном государстве, будь готов к тому, что ноша эта окажется тяжкой. Возжелав сделать державу сильной и могучей, готовься к тому, что весь свет ополчится против твоей Родины. А тогда уж будет все: и интриги, и заговоры, и кровь, и грязь, и войны. И только от тебя зависит, испугаться и свернуть с избранного пути или, подобно бульдогу, вцепиться в глотку своему врагу и не отпускать, пока тот не запросит пощады или не испустит дух. Петр Второй, молодой император России, свой выбор сделал. Он готов пройти этот нелегкий путь до конца. И горе тому, кто решит встать на его пути. Потому что для достижения своей цели он не остановится ни перед чем.



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