Будет кровь. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стивен Кинг – писатель, любящий традиции. И одна из самых прекрасных и почитаемых миллионами его фанатов традиций – это публикация сборников, неизменно состоящих из четырех повестей. Так, мы все хорошо знакомы с книгами «Четыре сезона», «Четыре после полуночи», «Тьма, – и больше ничего». И на сей раз Стивен Кинг представляет читателям именно такой сборник, где каждое произведение погружает нас в свою неповторимую и загадочную атмосферу. В заглавной повести «Будет кровь» полюбившаяся многим героиня «Чужака» и трилогии «Мистер Мерседес» Холли Гибни после ужасного взрыва в школе понимает, что в мире существуют и другие монстры, подобные Чужаку, но на этот раз ей предстоит встретиться со Злом один на один. «Телефон мистера Харригана» – трогательная история дружбы мальчика и пожилого миллионера. В повести «Жизнь Чака» Мастер размышляет о значимости человеческой жизни. Финальная новелла «Крыса» повествует о сделке, заключенной между писателем и весьма необычным существом.



Будет кровь слушать на видеосервисе Wink.