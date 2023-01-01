Брюсов Валерий. Последние страницы из дневника женщины в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Валерий Брюсов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вам послушать произведения одного из основоположников русского символизма – поэта, прозаика, переводчика и литературного критика Валерия Брюсова в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу включена повесть «Последние страницы из дневника женщины», вызвавшая многочисленные отзывы современников. Так критик С. А. Венгеров писал, что Брюсов «и прежде в эпоху „дерзаний“ и всяческой разнузданности был чрезвычайно силен тем, что о самых скользких сюжетах умел говорить просто и без подмигивания». В аудиокнигу также вошли стихотворения и заключительные поэмы из сборника «Tertia Vigilia» и завершeнная Брюсовым поэма Пушкина «Египетские ночи». И по традиции Дмитрий Быков рассказывает об авторе прочитанных произведений.



Брюсов Валерий слушать на видеосервисе Wink.